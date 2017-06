Balla Gaye II/Gris Bordeaux aux Etats-Unis : les acteurs de la lutte partagés

Pour la saison prochaine, Luc NicolaÏ veut faire les choses en grand. Il veut organiser le combat Balla Gaye II/Gris Bordeaux aux Etats-Unis. Un projet qui peut bouleverser la lutte mais sa faisabilité reste à être déterminée.



Bien que prévu pour le mois de janvier 2018, le combat Balla Gaye II/Gris Bordeaux commence déjà à susciter des débats. Ceux qui veulent assister à ce combat, risquent de le suivre à travers le petit écran car Luc NucolaÏ a émis le souhait de l’organiser au "pays de l’oncle Sam".



Cependant, il reste à voir les conditions à remplir pour réussir l’exportation de la lutte. Il est certain qu’il y aura des normes à respecter et les frais d’organisation vont gonfler encore plus. Beaucoup de paramètres qui font qu’il n’est pas facile de délocaliser la sport national et de le présenter au peuple de Trump.



Il reste à voir si le promoteur de la Petite Côte va relever le défi, comme ce fut le cas avec Amadou Badiane qui a déjà organisé le 08 juin 2013, la revanche Bombardier/Baboye.



SunuLamb