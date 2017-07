« Balla Gaye m’a donné des conseils », dit Lac 2

« Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point je suis content qu’il soit à mes côtés. Entre Lac 2 et Balla, il n’y a jamais eu de problèmes. Balla Gaye 2 est comme un frère pour moi et je le remercie de ce déplacement. C’est un ami et un conseiller. Pour ce combat, il m'a donné des conseils, mais je ne vais pas vous révéler ce qu’on s’est dit. C’est entre nous, mais il m’a donné des choses qui peuvent bien m’aider. En tous les cas, je suis très content de son apport.