Balla- Gris: les cachets revus à la baisse

Le combat Balla Gaye 2-Gris Bordeaux a été officiellement ficelé par Luc Nicolaï. Il se tiendra le 1er janvier 2018. Si le combat, longtemps demandé, a tardé, c’était à cause d’un problème de cachet. Le promoteur avait d’abord proposé une enveloppe de 40 millions FCFA à Gris Bordeaux . Au motif que la situation actuelle de l’arène ne permettait pas de payer un gros montant. Fass avait compris la situation mais n’était pas prêt à engager un combat contre le "Lion" de Guédiawaye à n’importe quel prix. Et avait réclamé 60 millions FCFA. Au final, Luc Nicolaï s'est plié. Gris est passé de 80 millions contre Modou Lo à 60 millions pour ce combat, tant attendu.



Balla Gaye, aussi, a revu ses prétentions à la baisse. Et a accepté d’empocher 70 millions FCFA pour ce combat. Au total, le cachet se chiffre à 130 millions FCFA pour les deux lutteurs.