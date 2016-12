Ballon d’Or CAF 2016 : Sadio Mané dans le Top 3

Sadio Mané, l’attaquant sénégalais de Liverpool (élite anglaise), figure parmi les joueurs désignés par un jury mis en place par la Confédération africaine de football (CAF) pour décerner le Ballon d’or africain 2016.



L’attaquant sénégalais, l’Algérien Riyad Mahrez et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang (Dortmund, Allemagne) sont arrivés en tête du vote des sélectionneurs ou directeurs techniques nationaux des associations nationales affiliées à la CAF, du Comité des médias, du comité technique et du comité de football, ainsi que d’un groupe d’experts des médias.



Pour rappel Pierre-Emerick Aubameyang avait été élu meilleur footballeur africain 2015.

Pour le joueur africain de l’année (basé en Afrique), le gardien de but ougandais est en lice avec l’attaquant zimbabwéen, Khama Billiat, et le milieu de terrain zambien, Rainford Kalaba.



Les lauréats seront connus le 5 janvier prochain lors d’un gala prévu à Abuja, au Nigeria.



Source: galsenfoot