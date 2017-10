Ballon d’Or : Et si Sadio Mané gagnait le ballon d’or devant Ronaldo et Messi ?

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Octobre 2017

France Football a publié hier (lundi), la liste des 30 joueurs nominés pour le d’or. Le meneur de jeu du Sénégal, Sadio Mané est parmi les nominés. Il doit faire face à Cristiano Ronaldo, l’un des favoris et Léo Messi.



L’attaquant sénégalais est ainsi récompensé pour ses performances durant la saison 2016-2017. Il avait marqué 13 fois en 27 rencontres de Premier League.



Sadio Mané défie donc les étoiles, Ronaldo, Messi, Neymar... et Aubameyang, seul Africain de la sélection en dehors de l’attaquant des "Lions".







Thierno Malick Ndiaye

