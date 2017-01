Ballon d’or africain : le verdict connu aujourd’hui à Abuja, Sadio Mané retient son souffle

La Caf désigne ce jeudi le Ballon d’or africain 2016. Le Sénégalais Sadio Mané (Liverpool/Angleterre), le Gabonais Pierre Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund/Allemagne) et l’Algérien Riyad Mahrez (Leicester City/ Angleterre) sont en course pour remporter la plus prestigieuse distinction de la Caf. Le trio occupe le podium final monté grâce aux votes des sélectionneurs, des directeurs techniques et d’un groupe d’experts et de représentants des médias.



Étincelant la saison dernière avec Southampton (11 buts), le Lion scintille cette saison avec Liverpool, qui l’a recruté l’été dernier pour 23 milliards de francs CFA. En 19 matches de Premier League, il s’illustre avec 9 buts et 5 passes décisives. Il est à seulement trois unités de son total de la saison dernière. Avec encore une moitié devant lui, il est bien lancé pour battre son record de buts marqués dans le championnat anglais. Ce, malgré la parenthèse de la CAN, qui se déroule au Gabon du 14 janvier au 5 février prochain. Reste à savoir s’il aura suffisamment de voix pour remporter le titre de meilleur joueur africain.



L’internationale Algérien Mahrez paraît irrésistible. Champion d’Angleterre la saison passée, élu dans la foulée meilleur joueur de Premier League (17 buts, 11 passes) et inscrit dans le Top 10 du Ballon d’or France Football (FF), l’Algérien de par ses performances est considéré par certains comme le favori incontestable de la course.



Et pour terminer il y a Aubameyang, le tenant du titre. Symbole de régularité avec Dortmund, le Gabonais a terminé 11e du Ballon d’or FF. Pour cette année le Gabonais affiche la même ambition que ses concurrents directs pour remporter un autre titre de meilleur joueur africain avec à la clé une excellente fin d’année 2016 avec le Borussia Dortmund.



