Ballon d’or sénégalais : Sadio Mané sur le toit du Sénégal pour la 4e fois

Comme beaucoup s’y attendaient, Sadio Mané a remporté la Ballon d’or Sénégalais 2017. Il était en concurrence avec ses coéquipiers, Kalidou Koulibaly (Naples), Keïta Diao Baldé (Monaco), Kara Bodj (Anderlecht) et Ismaila Sar (Rennes) et ce, pour la quatrième fois de suite.





En effet, le quadruple ballon d’or sénégalais, avait reçu la distinction en 2014, 2015 et 2016. Et ce 4e sacre confirme son leadership dans la Tanière. En outre, Sadio Mané devient le premier joueur sénégalais à remporter à quatre reprises ce trophée.



Mané a particulièrement brillé avec son club Liverpool en Premier League pendant la saison 2016-2017, où il a fini meilleur artificier des Reds en championnat avec 13 buts inscrits. Il a aussi été d’un grand apport pour l’équipe nationale du Sénégal qualifiée pour la Coupe du monde 2018, qui aura lieu en Russie en 2018.







Pressafrik