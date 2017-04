Bamba Fall- Karim Wade : Abdoulaye Wilane dénonce "un flagrant délit de collusion avec l'ennemi"

Le porte parole du Parti socialiste, Abdoulaye Wilane a dénoncé hier, "un flagrant délit de collusion avec l'ennemi", les regrets exprimés par le maire de la médina Bamba Fall pour son comportement à l'égard de Karim Wade.



" Ceux qui ont avoué quand ils étaient dans des difficultés un tel exilé et ayant maille à partir avec la justice aurait entretenu leur famille c'est un flagrant délit de collusion avec l'ennemi. Aujourd'hui il est de plus en plus clairement établi que ceux-là qui reprochaient au Ps un choix constant(...), commencent à montrer qui ils sont et de quel bois ils se chauffent.



Alors, à l'épreuve du temps et de la réalité, on saura qui est qui peut être même que vous saurez quand ils ont commence à pactiser et à être en collusion avec l'ennemi" a-t-il dit. Le porte parole du Ps qui s'entretenait avec les journalistes après la réunion du Secrétariat exécutif du Parti Socialiste, a déclaré que des sanctions sont à l'étude par les instances contre les camarades dont Bamba Fall accusés d'avoir saccagé du siège du parti.



"Le Ps continue de suivre cette question, et les instances du parti qui avaient été mise en branle conformément aux statuts et règlements du parti, continuent à faire leur travail sereinement, sans précipitations, sans fermeté inutile ou cruauté excessive, fait savoir le porte, Mais nous prendront responsabilités quand tout ceci arrivera à la fin du processus qui permettra aux Sénégalais d'être édifiés sur les responsabilités et actes imputables aux uns et aux autres. Tant que la justice n'aura pas été dite, nous ne nous empresserons pas ", a-t-il indiqué.



(Source: L'Obs)