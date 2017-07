Bamba Fall: "Karim Wade est un bon produit, un excellent produit, un produit très vendable" Venu assister à une rencontre organisée samedi dernier par les "Karimiste", le maire de la Médina Bamba Fall a encore déclamé toute son affection à l'endroit de Karim Wade, soutenant que le candidat du Parti démocratique sénégalais (Pds) à la prochaine présidentielle, est un produit vendable. Il a fait état de sa volonté de voir Karim Wade et Khalifa Sall travailler pour le développement du Sénégal.

Le candidat du Pds à la prochaine présidentielle, Karim Wade peut compter parmi ses souteneurs, un, socialiste et non des moindres. C'est le maire de la Médina, Bamba Fall. Samedi dernier, le responsable socialiste lui a encore déclamé toute son affection, lors d'une rencontre organisée à la permanence du Pds par des Karimistes venus d'Angleterre.



A cette occasion, le maire de la Médina n'a pas tari d'éloges à l'endroit de l'ancien ministre de la Coopération internationale et fils de Me Abdoulaye Wade. "Karim Wade est un bon produit , un excellent produit. Un produit très vendable", a lancé le maire de la Médina.



A l'en croire, on peut tout reprocher à Karim Wade, mais les avancées constatées actuellement dans la production de l'électricité ont été obtenues grâce au Plan Takkal. "C'est Karim Wade qui est l'origine de tous les projets dont on parle aujourd’hui. Le régime actuel ne fait que peindre des ouvrages réalisés par le régime précédent. Et il se permet de s'en glorifier. Les routes à Dakar et un peu partout dans le pays, c'est grâce au Président Wade. L'actuel régime ne fait que suivre des traces. On m'a toujours dit d'aller combattre Karim Wade et le Pds, mais aujourd'hui je le regrette", a-t-il expliqué.



Dans la foulée, il souligne que ce sont les mêmes gens qui l'ont mis en prison, de même que Khalifa Sall. "Nous voulons que Karim Wade et Khalifa Sall travaillent ensemble pour développer notre pays", a -t-il déclaré. Par ailleurs, Bamba Fall a soutenu regretter la division de l'opposition, reconnaissant qu'elle devrait plutôt s'unir pour reconstruire le pays. Il espère que l'opposition aura une majorité à l'Assemblée nationale.



