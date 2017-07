Bamba Fall: "Tous ceux qui étaient sur la liste de la Crei et qui ont transhumé ne sont plus inquiétés" Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Juillet 2017 à 11:22 | | 0 commentaire(s)| Le maire de la Médina, non moins tête de liste de Mankoo Taxawu Sénégal a axé sa communication hier lors de ses visites de proximité dans sa commune, sur le gaspillage de l'argent public par les responsables du parti au pouvoir. Bamba Fall prévient qu'ils répondront tous de leurs actes devant la Crei.

La tête de liste de la coalition Mankoo Taxawu Senegaal poursuit ses visites de proximité dans la commune de Médina, avec une forte mobilisation de ses militants et sympathisants. Bamba Fall va au contact de ses administrés pour solliciter leurs voix, le 30 juillet pour la victoire de la coalition dirigée par Khalifa Sall . L’édile de la Médina qui a dénoncé la gestion nébuleuse du régime de Macky Sall, qui avait promis la transparence, charge à nouveau la tête de liste de Benno Bokk Yakaar à Dakar, le ministre Amadou Ba.



"Macky Sall avait promis une gestion sobre et vertueuse, mais aujourd'hui, il pratique une gestion sobre et vicieuse, une gestion clanique et familiale", dixit Bamba Fall. Il se dit choqué par le gaspillage de l'argent public par les responsables de l'Alliance pour la République (Apr).



"Il y a un ministre que l'on appelle "xalé xaliss". Laissez-le gesticuler, il sera demain "xalé Crei" (Cour de répression de l'enrichissement illicite (Crei) . D'ailleurs, Amadou Ba n'est pas mon alter ego, je vais désormais le laisser se battre avec mes lieutenants. C'est quelqu'un qui ne respecte pas les Dakarois, parce qu'il ne s'est jamais intéressé aux populations de la capitale", tacle Bamba Fall.





Il indexe aussi le Directeur du Port de Dakar, Dr Cheikh Kanté et le frangin du président Macky Sall. "Aliou Sall et Petro tim se sont tout permis et une plainte a été déposée à l'Ofnac, mais jusqu'à présent, ça n'a pas bougé", soutient-il. A l'en croire, tous les voleurs sont protégés par le régime en place alors qu'on arrête d’honnêtes citoyens sur la base d'accusations fallacieuses. "Tous ceux qui étaient sur la liste de la Crei et qui ont transhumé, ne sont plus inquiétés. Idem pour des responsables du parti au pouvoir épinglés par la Cour des Comptes, l'Ofnac et l'Armp", se désole l'édile de la Médina sous les applaudissements de ses militants.



La tête de liste de Mankoo Taxawu Senegaal dans la capitale accuse, par ailleurs, le régime de vol de cartes d'électeurs au niveau de la commission de distribution pour les remettre à leurs militants . "J'invite tout le monde à aller retirer les cartes d'électeurs. Le parti au pouvoir qui a senti sa défaite, se livre à une rétention des cartes. Avec la complicité de la Sous- préfecture, le parti au pouvoir est en train de voler les cartes des électeurs. Pour distraire les gens, ils ont arrêté trois jeunes qu'ils accusent de voler trois cartes, alors qu'ils ont volé plus de 400 cartes", dit-il en invitant les populations à voter pour la liste de l'espoir.





L'As

Accueil Envoyer à un ami Partager