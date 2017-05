Bamba Fall à Paris : "Abdoulaye Wade est notre Nelson Mandela"

L’opposition était à Paris pour « continuer le combat ». Bamba Fall, fraîchement sorti de prison en bénéficiant d’une liberté provisoire, confirme ses dires qui faisaient état de son désir de voir Khalifa Sall hors de Rebeuss. Sous ce rapport, accompagné de Barth et d’autres militants, il a investi les rues de Paris et a fait entendre sa voix.



Selon le maire de la Médina, qui semble regretter le départ du prédécesseur de Macky Sall, « Abdoulaye Wade est notre Nelson Mandela. Il a su passer d’éternel opposant à dirigeant du pays et l’on se rend compte de son amour pour le Sénégal. Il est vrai que Khalifa Sall a été un de ses opposants mais il (Wade) a quand même instruit à ses partisans de combattre cet emprisonnement, considérant que c’est une injustice ».



Sa récente visite chez l’ancien chef de l’Etat semble l’avoir ragaillardi et le maire de la Médina confie qu’« avec lui, on a discuté de l’emprisonnement de Khalifa Sall et du combat qu’il fallait mener face à cette injustice. Il nous a prodigué les conseils nécessaires et nous a témoigné de tout son soutien ».



Bamba Fall a aussi parlé de la gestion des hydrocarbures et selon lui, si l’on ne donne pas assez d’attention à celle-ci, le « Sénégal se retrouvera grand perdant ». « La dynastie Faye-Sall s’accapare de nos ressources et ceci fait que tous Sénégalais est en liberté provisoire ». Parlant du cas Khalifa Sall, il a noté que « le maire de Dakar est toujours éligible car il n’est pas encore condamné ».



Considérant que le combat pour renverser Macky Sall doit être commun, Bamba Fall a magnifié le lancement du mouvement "Osez Rêver" de Aïssata Tall Sall et a invité l’opposition à l’union des forces pour « terrasser Macky Sall qui n’arrive même pas à peindre ce que Wade a construit ».



Avec senenew