Bamba Fall après son vote : « Depuis 1960, cette élection est la plus cahoteuse, la plus douteuse, la plus frauduleuse » Rédigé par leral.net le Dimanche 30 Juillet 2017 à 12:30 | | 0 commentaire(s)| Pour Bamba Fall, le maire de Dakar, ces Législatives du 30 juillet 2017 resteront dans les annales de l’histoire du Sénégal depuis 1960, l’élection la plus cahoteuse, la plus douteuse, la plus frauduleuse ».

Le fait est inédit. Comme il l’avait annoncé, la ‘’tête de liste’’ départementale de Dakar de la coalition Manko Taxawu senegaal a pris tous les bulletins des 47 listes en lice. Il vient de voter au centre de vote de l’Ecole Nago Samb de Gibraltar.



Dans ce centre, quelques 7689 votants devront accomplir leur acte citoyen dans les 13 bureaux dont Bamba Fall et Maimouna Ndoye Seck.



Il faut aussi noter que plusieurs électeurs ont déjà voté avec leurs récépissés et une carte d’identité numérisée, un passeport ou un permis de conduire.

Accueil Envoyer à un ami Partager