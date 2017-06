Bamba Fall chez Amadou Bâ pour présenter ses condoléances : Les civilités avant les accrochages L’édile de la Médina s’est rendu, hier, chez le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, pour lui présenter ses condoléances, suite au rappel à Dieu de sa mère. Occasion saisie par les deux adversaires aux législatives du 30 juillet prochain, pour échanger des civilités

Tête de liste de la coalition ‘’Mankoo Taxawu Senegaal’’ à Dakar pour les élections législatives, Bamba Fall a posé, hier, un acte fort. En compagne de sa task-force, il est allé présenter ses condoléances à Amadou Bâ, qui est considéré comme son principal adversaire aux élections législatives, en tant que tête de liste de la coalition ‘’ Benno Bokk Yakkar’’ dans ledit département.



Une visite surprise dans l’après-midi qui, selon des sources, a beaucoup ravi son challenger de ministre de l’Economie et des Finances, chargé de mener les troupes de la mouvance présidentielle à la victoire dans le département de Dakar le 30 juillet prochain.



C’est à son domicile, aux Parcelles Assainies, qu’il a reçu Bamba Fall et sa délégation. Apres les salutations d’usage, il y a eu un échange d’amabilités entre les deux hommes. D’après des sources, le premier magistrat de la commune de Médina a tenu des propos réconfortants à l’endroit du ministre Amadou Bâ.



Et il a profité de l’opportunité qui lui était offerte pour lancer un signal fort à la classe politique qui se prépare pour les élections législatives. Pour le successeur de feu Birame Sassoum Sy, la politique n’est pas synonyme d’animosité.



Pour sa part, Amadou Bâ, selon les témoins, a magnifié la visite de Bamba Fall. Il a déclaré que le geste de ce dernier l’a touché et qu’il ne s‘y attendait pas. Le ministre de l’Economie et des Finances n’a pas manqué de tendre la main à Bamba Fall.



« Amadou Bâ a aussi déclaré que Khalifa Sall et son frère. D’ailleurs, il a révélé que l’épouse du maire de la ville de Dakar,, lui a envoyé un message pour lui présenter ses condoléances », confient les sources.



Joint par téléphone, la tête de liste de ‘’Mankoo Taxawu Senegaal’’ dans le département de Dakar a expliqué ce qui l’a motivé à aller présenter ses condoléances à Amadou Bâ.



« Nous ne sommes pas des ennemis politiques, mais des adversaires politiques. Nous devons faire preuve de fair-play pour que le Sénégal gagne. Quand un malheur s’abat sur l’un d’entre nous, notre devoir est d’aller compatir.



J’étais parti présenter mes condoléances à Ousmane Tanor Dieng, alors qu’il avait porté plainte contre moi. Devant le malheur, il n’y a point d’adversité ».



