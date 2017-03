Bamba Fall et Cie à l'écoute de la chambre d'accusation

Le feuilleton Bamba Fall et Cie se poursuit. En détention préventive depuis des mois, le maire de la Médina et ses coaccusés sont toujours sur le pas de la porte d'attente. Poursuivis du crime d'assassinat, violence et voie de fait, menaces de mort..., ils ont vu après leur audition au fond, le doyen des juges rejeter la demande de liberté provisoire formulée par leurs avocats.



Seulement, après ce rejet du juge Samba Sall, le combat continue. La défense s'adresse désormais à la chambre d'accusation. Et c'est demain jeudi, qu'elle va formuler une demande de liberté provisoire. Une deuxième fois. Et si la chambre se plie à cette requête, Bamba Fall et ses huits co-inculpés, tous proches de Khalifa Sall, vont humer l'air de la liberté.



(L'Obs)

