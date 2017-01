Bamba Fall et Cie en prison, la longue hésitation de Kalifa Sall qui a « tué » ses lieutenants Khalifa Sall a finalement décidé de s’afficher de manière visible, face à Ousmane Tanor Dieng, le secrétaire général du parti socialiste. Il l’a récemment affirmé sans ambages. Une déclaration de guerre qui coïncide avec l’emprisonnement d’un de ses lieutenants, en l’occurrence Bamba Fall, le maire de la Médina. Décryptage d’une longue attente pour enlever la cagoule dans Direct Info.



Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Janvier 2017 à 11:20 | | 0 commentaire(s)|

« Il est temps que Khalifa Sall se détermine, personne ne le fera à sa place ». Ainsi, parlait le maire de la Médina, Bamba Fall. Ce dernier aujourd’hui en prison, a toujours invité son mentor à se déterminer sur la voie dans laquelle, il s’est engagé. Ses autres partisans ont également embouché la même trompette mais Khalifa Sall est resté comme sourd à leur appel. Mais relève aujourd’hui Direct Info, les choses se sont comme emballées et deviennent compliquées. Le journal écrit que Bamba Fall et huit autres socialistes du cercle restreint de Khalifa Sall séjournent présentement en prison, ce qui a eu pour conséquence de faire monter l’adrénaline, du côté de Khalifa Sall qui a mis fin à sa longue nuit d’hésitation. Les interrogations subsistent quand même à son sujet. De quoi Khalifa Sall a-t-il peur ? Le courage politique d’affronter Tanor lui manque-t-il ? Joue-t-il à la victimisation ? Attend-il son heure ? Cet amas de questionnement, écrit le journal, laisse transparaître en filigrane, une volonté de Khalifa Sall de laisser du temps au temps. Malheureusement, ce temps a fini par être son ennemi car ses lieutenants sont atteints.

source: direct info

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook