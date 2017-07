Bamba Fall : “la Médina est le fief de “Mankoo taxawu Senegaal, BBY n’y verra que du feu” Au terme de cette troisième journée de campagne électorale, Bamba Fall, maire de la Médina et tête de liste départementale de la Coalition “Mankoo taxawu Senegaal” affiche une sérénité à toute épreuve. Et n’a pas manqué d’exprimer sa fierté et sa satisfaction.



En effet, la forte mobilisation des Médinois visiblement acquis à la cause a, inéluctablement, touché Bamba Fall qui a déclaré haut et fort : “Médina est le fief de Mankoo taxawu Senegaal et Benno Bokk Yakaar (BBY) n’y verra que du feu, au soir des élections législatives du 30 juillet prochain”.



Et pour une victoire écrasante de sa Coalition, l’édile de la Commune a exhorté ses militants à ne pas tarder à retirer leurs cartes d’électeurs, afin d’empêcher les magouilles du côté de la Mouvance présidentielle.



“Nous avons remarqué que le Préfet a transféré le lieu de retrait des cartes au Stade Iba Mar Diop sans en avoir, au préalable, informé la Commune. Ceci démontre un manque de transparence dans sa gestion “, conclut-il.



