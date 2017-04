Bamba Fall retourne à Rebeus

Admis à l’hôpital principal de Dakar, il y a quelques jours après une malaise diabétique, le maire Bamba Fall retourne en prison. En effet, l’édile de la Médina avait fait cette crise quelques heures après que sa demande de liberté provisoire a été refusée par le procureur.



Depuis, des langues s’étaient déliées dénonçant l’attitude du procureur, et même ses avocats avertissaient par rapport à son état de santé. D’ailleurs parmi eux Me El Hadji Diouf vient de confirmer le retour de leur client à la Mac de Rebeus. Et selon nos sources, l’avocat a déclaré en ces termes : « Bamba Fall a été enlevé par des policiers car il n’a pas encore retrouvé ses esprits."