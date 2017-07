Bamba Fall, tête de liste de ‘’mankoo taxawu senegaal’’ à Dakar : « On n’a jamais perdu Dakar, ils confondent élection et consultation » Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Juillet 2017 à 14:57 | | 0 commentaire(s)| ‘’Mankoo taxawu senegaal’’ ne doute pas de sa victoire à Dakar, au soir du 30 juillet prochain. Hier, au terme de ses visites de proximité dans la médina, la tête de liste départementale, Bamba Fall, a annoncé la couleur.

La tête de liste de la coalition ‘’mankoo taxawu senegaal’’ dans le département de Dakar a effectué, hier, des visites de proximité dans son fief, à la médina, où il a drainé les foules. Les populations sont sorties spontanément pour acclamer leur maire qui, à la fin de la tournée, a tenu à dire ses vérités.

« Je suis tête de liste occasionnelle. La véritable tête de liste de Dakar, c’est Khalifa Sall. Et Khalifa Sall a dit ne pas vouloir jouer avec amadou Ba. C’est un match de cadets. Il attend le grand combat. Il attend Macky Sall en 2019. Il a laissé les benjamins jouer avec les séniors de l’apr. Au soir du 30 juillet, nous allons montrer à amadou Ba que Dakar nous appartient. Nous ne sommes pas des arrivistes en politique. Nous connaissons ses forces et faiblesses », a déclaré Bamba Fall. Avant de souligner qu’ « à part les parcelles assainies, amadou Ba n’a été jamais vu dans les quartiers de Dakar présenter des condoléances ou apporter des bœufs lors des fêtes de tamkharite ».

D’après Bamba Fall, la tête de liste de ‘’Benno Bokk Yakkar’’ à Dakar, « est en train de jouer son avenir ». « Amadou Ba est déjà affolé. Pour sa première déclaration, il a parlé de la réfection des terrains de football et des écoles des parcelles assainies, comme si c’étaient des élections locales. Un député ne construit pas, sa mission est de contrôler le gouvernement. Mais également de faire des propositions de loi », a indiqué le maire de la médina.

En outre, Bamba Fall a tenu à faire une précision de taille. « On n’a jamais perdu Dakar. Eux, ils confondent élection et consultation. Avec le referendum, on a noté plusieurs votes fictifs, car il n’y avait pas les représentants des partis dans les bureaux de vote. Il y avait un représentant du ‘’oui et celui du non’’. Et tout le monde sait que le ‘’non’’ n’était pas porté par les responsables politiques, mais plutôt par des responsables de la société civile. Ils confondent referendum, qui est une consultation populaire, et élection. Ils n’ont jamais gagné une élection à Dakar. Nous allons reconfirmer notre majorité à Dakar », a affirmé le responsable socialiste.

M. Fall n’a pas manqué de solder ses comptes avec Seydou Gueye et Maimouna Ndoye Seck. « Si nous sommes des incapables, lors des dernières élections locales, ils font partie des 6 ministres que j’ai battu à la médina. Si personne d’entre eux n’a accepté de diriger le comité électoral de la médina qu’ils ont laissé à un transhumant, pape Momar Diop, c’est parce qu’ils ont fui. En voyant la mobilisation de Maimouna Ndoye Seck, je croyais que c’était un deuil », a-t-il martelé.

Voxpopuli

Accueil Envoyer à un ami Partager