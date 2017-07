Bamba Fall tourne en dérision le Pse : « Maintenant, c’est le Plan Sénégal Emprisonnement »

En caravane, hier, à Dakar-plateau, avec le conseiller spécial Pape Diouf du Parti socialiste et Sokhna Diarra Cissé du Grand parti, Bamba Fall s’en est pris à nouveau au régime de Macky Sall. « Que le gouvernement fasse tout pour ne pas nous parler d’outrage à agent, du moment où les forces de l’ordre ne veillent pas sur la sécurité de l’opposition, mais plutôt sur celle de ‘’Benno Bokk Yakaar’’.



Parce que, même si le procureur les protège, ils sont les auteurs du drame du stade Demba Diop », a-t-il déclaré. Réagissant au rejet du pourvoi en cassation de Khalifa Sall qui souhaitait participer à la campagne électorale, la tête de liste de ‘’Mankoo Taxawu Senegaal’’ dans le département de Dakar, a asséné : « Khalifa n’est plus un détenu politique. Le régime de Macky est pire que les autres régimes. Et nous nous battons pour gagner massivement et élire Khalifa Sall, président de l’Assemblée nationale. C’est ainsi qu’il sera libéré. Puisque le Sénégal ne connait pas le Plan Sénégal émergent. Maintenant, c’est le Plan Sénégal emprisonnement ».



Il faut relever que l’édile de la Médina a donné rendez-vous à ses militants, mardi prochain, à la Direction de l’autonomisation du fichier (Daf) pour le retrait des cartes biométriques. « Malgré les menaces du pouvoir, mardi, nous irons là-bas. Rien ne nous empêchera de mener notre combat. On ne sent plus une république, mais plutôt une dictature. On sent un parfum de scandales et de vols », a déploré le maire socialiste.



Bamba Fall qui a sillonné les rues de Dakar-plateau, s’est brèvement appesanti sur le cas Alioune Ndoye, premier magistrat de ladite commune. « C’est un traître il a trahi Khalifa Sall. Je ne m’attarde pas sur lui », a lancé la tête de liste départementale de Mankoo Taxawu Senegaal à Dakar.







Voxpopuli