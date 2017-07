Bambey : Le maire Gana Mbaye et plusieurs conseillers quittent Aïda Mbodj pour Macky Sall Rédigé par leral.net le Samedi 15 Juillet 2017 à 10:01 | | 2 commentaire(s)|

Un coup dur pour la tête de liste de la coalition "And Saxal Liggeey", Aïda Mbodj. Au moment, où elle bat campagne à l’intérieur du pays, sa base s’effrite. Des défections de taille. En effet, des personnes sur qui elle comptait énormément, ont décidé de rejoindre les pairies beige-marron. Le maire de Bambey, Gana Mbaye et son adjointe Coumba Fall, avec d’autres conseillers, ont été reçus en audience hier, au Palais par le Président Macky Sall.



A la suite de cette rencontre, ils ont décidé de rejoindre la mouvance présidentielle. Un des nouveaux adhérents de l’APR, justifie ce ralliement, par qu’ils sont intéressés par le développement de Bambey. Ils ne peuvent pas développer leur commune en étant dans le parti de l’opposition. Ainsi, toujours selon la même source citée par L’Observateur, Macky Sall leur a promis de faire des investissements à Bambey, dans les plus brefs délais.

Accueil Envoyer à un ami Partager