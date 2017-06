Bambey: Les populations de Réfane s'opposent à l’incinération du corps d'un ouvrier chinois

L’ouvrier mort sur les chantiers de Illa Touba n’a pas été incinéré. Collègues et compatriotes ont voulu brûler son corps aux fins d'en transporter les cendres dans son pays, suivant en cela la coutume chinoise.



Mais les populations de Réfane (village situé près de leur campement) s’y sont opposées. Au motif que la religion musulmane interdit formellement l’incinération du corps humain, rapporte Seneweb.



Pour rappel, la victime est décédée dans un accident à Bambey. Il voyageait à bord d'un camion gros-porteur avec un chauffeur sénégalais. Au moment de l’impact, il a été éjecté de son siège et a heurté la vitre. Et, est mort sur le coup.