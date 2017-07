Bambey: Retard dans le retrait des cartes d’électeur, Aïda Mbodj lance l’opération “foxattii»

Aïda Mbodji ne s’inscrit pas dans la même dynamique que son mentor, Abdoulaye Wade. Au moment où ce dernier appelle à manifester demain mardi, à la place de l’indépendance jusqu’au ministère de l’intérieur, pour exiger de l’Etat, la distribution des cartes d'électeur, la présidente de l’Alliance Nationale pour la démocratie (AND) lance l’opération « foxattii ».



Elle y voit la seule solution pour obliger Macky Sall à remettre les cartes d'électeurs à leurs propriétaires. Aïda Mbodj exige la distribution desdites cartes dans les plus brefs délais, avant le 30 juillet, jour du scrutin. « Nous allons vers l’opération « foxattii» (prendre de force). Il faut qu’ils nous rendent nos cartes d’identité », a-t-elle fait savoir, lors d’une manifestation organisée par Sokhna Fall, investie à la troisième position sur la liste nationale de la coalition. Mais Aïda Mbodj maintient le flou sur sa participation ou non à la marche de demain, initié par son mentor, Me Abdoulaye Wade.



Aïda Mbodj a marché sur les pas de Mohammad Boun Abdallah Dionne, avec une véritable démonstration de force, au quartier Dvf de Bambey. «Vous avez dissipé la colère de la population de Bambey. Hier (vendredi), il y avait un meeting de Bby, avec la présence du Premier ministre, sa tête de liste nationale. Ils ont transporté des militants de partout. Mais aujourd’hui, le meeting de quartier que vous avez tenu montre que vous êtes les plus forts », se réjouit la parlementaire libérale, selon qui « Bambey a une propriétaire qui se nomme Aïda Modji ».



À ses détracteurs qui prétendent contrôler la commune, Aïda Mbodj dit : « Nous ne vendrons pas Bambey. La commune doit être retournée aux Bambeyois. Tous ceux qui passeront ici, sauront que la propriétaire de la ville est de retour ».



