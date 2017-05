Bambilor: La vérité sur la blessure du garde du corps du ministre Oumar Guèye

Nous vous annoncions une bataille rangée au meeting de l’Apr à Bambilor. En vérité, il s’agissait d’un individu encagoulé, armé et ivre qui a voulu accéder aux Ministres Oumar Youm et Oumar Gueye et qui a été bloqué net par le garde du corps du Ministre de la Pêche.



Non content de s’être fait arrêter, il s'est attaqué violemment au garde du corps qu'il a malheureusement réussi à blesser. Ce dernier a été acheminé à l’hôpital pour y suivre les premiers soins avant de revenir rejoindre son protégé.



Quant à cet individu non encore identifié, il a disparu dans la nature. Les recherches sont en cours pour l’identifier.



Landing DIEDHIOU, Leral.net