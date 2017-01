Bambilor: Le Conseil municipal chiffre ses ambitions pour 2017 à 1.448.894.564 F Cfa

Il faut souligner que les fonds nécessaires à la réalisation du programme de développement communal du maire ont encore connu une hausse cette année, compte tenu des ambitieux projets déclinés ainsi que les chantiers qui s’inscrivent dans les dépenses engagées et non mandatées. Avant l’exposé du secrétaire municipal, le maire Ndiagne Diop a tenu d’abord tenu à partager avec les conseillers, un certain nombre d’informations. Selon lui « le commandement territorial de la gendarmerie a été saisi afin que Bambilor puisse abriter une brigade ». En outre, il fera remarquer au représentant du préfet que le taux d’inscription des populations au niveau des commissions est très faible. « A ce jour, seuls 2800 personnes ont été inscrites sur les listes » dira-t-il, sollicitant l’accroissement du dispositif mis en place afin d’atteindre un effectif électoral plus important. Pour ce qui concerne les chantiers et les actions à mener au courant de l’exercice 2017, le conseil municipal a même décidé d’affecter des excédents de l’année 2016 à l’investissement. Dans ses priorités, Ndiagne Diop semble opter pour le social, et les infrastructures où plus de 400 millions F Cfa seront dégagés pour la réalisation de grands projets. A noter également que les volets de la santé, de l’éducation et de l’environnement sont bien pris en compte dans le budget. Pour le cabinet du maire, 147.800.000 F Cfa ont été inscrits dans les prévisions pour 2017. Et selon le maire « dans ce montant, 24 millions F Cfa seront affectés à l’entrepreunariat des jeunes, 30 millions F Cfa permettront de venir en aide aux indigents, et 35 autres millions F Cfa destinés à soutenir et à aider les lieux de culte ». Mais aussi, le maire a prévu l’aménagement d’internats et leur modernisation au profit des jeunes arabisants. Dans cette même veine, il compte également mettre en place un système de micro-finance en collaboration avec une banque de proximité, pour permettre aux femmes de la commune d’accéder au crédit. Ndiagne Diop se félicite aussi des ressources additionnelles qui seront générées par les frais de bornage qui seront payées par des sociétés immobilières. Notons qu’au total, les dépenses d’investissement prévues en 2017 se chiffrent à 497.763.659 F Cfa, alors que les travaux d’électrification, d’adduction d’eau au niveau de certains villages et la réalisation de la piste Bambilor – Diaksao ont déjà démarré. Il s’y ajoute l’érection de nouvelles salles de classe en remplacement des abris provisoires ; la réhabilitation des foyers de jeunes à Déni Birame Ndao nord et sud ; l’aménagement d’aires de jeu à Bambilor et à Keur Ndiaye Lô, ainsi que la clôture du cimetière de Mbeutt. Toutefois, il faut s’attendre à une hausse des recettes municipales avec la construction de nouveaux marchés à Gorom II, à Bambilor et au niveau d’autres localités de la commune.