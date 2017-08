Bande annonce "LERAL HIP-HOP GALSEN" avec OMG...COMING SOON "LERAL HIP-HOP GALSEN" in the House. Leral.net lance lundi prochain une émission exclusivement dédiée au Hip-Hop Galsen dans toutes ses composantes. Ce sera sur Leral Tv et cette émission s’appellera LERAL HIP-HOP GALSEN. Galanterie oblige, les femmes seront à l’honneur de ce premier numéro avec comme représentante OMG de D.D Records. Rendez-vous le lundi 28 août à 8 heures GMT. Peace…

Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Août 2017 à 20:07



