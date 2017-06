Bank of Africa (BOA) poursuit la Sonacos pour des dettes Le monde risque de s'effondrer sur la Sonacos le 11 juillet prochain, si la vente de ses immeubles devient effective. C'est en effet "Le Soleil" qui l'a annoncé dans son édition du week-end. Suite à une décision rendue le mercredi 20 juin, par le juge Amadou Samba du tribunal de Grande instance de Dakar, la Bank of Africa (BOA) est autorisée à vendre cinq immeubles de la Sonacos SA. La vente est fixée au 11 juillet prochain. La BOA dirigée par Igor Diarra, ancien ministre des Finances du Mali, poursuit la société que dirige Pape Dieng, pour une dette de 2,100 milliards qu'elle reste lui devoir. Rien que les intérêts de cette dette représentent 1,400 milliard Fcfa. La Sonacos a saisi les plus hautes autorités du pays pour empêcher la vente desdits immeubles afin d'éviter le pire.

Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Juin 2017 à 12:44 | | 0 commentaire(s)|

L'envol de la Sonacos risque de prendre du plomb dans les ailes. Et pour cause, sur décision de justice, ses immeubles comprenant locaux industriels, bâtiments administratifs, dépôts et entrepôts industriels, situés tous à Bel-Air dans le domaine industriel de la Sonacos près du Port, et couvrant une superficie de 23 hectares dont la valeur est estimée à 12 milliards alors que les experts de la Bank of Africa (BOA) la sous-estiment à 3 milliards, vont être vendus.



Une décision qui fait enrager la Sonacos qui, indique-t-on, ne comprend pas que "malgré les efforts et les discussions engagées depuis octobre 2016 avec la BOA, celle-ci entame l'exécution forcée pour recouvrer son reliquat".



Pour la petite histoire, quand l'Etat rachetait les actions du groupe Advens, sur une dette de 5 milliards, la Suneor restait devoir à la BOA 3 milliards 800 millions Fcfa. Un acompte de 1 milliards 250 millions Fcfa a été payé en juillet et octobre 2016, puis 450 millions ont été versés en 2017. La boite dirigée par Pape Dieng reste donc devoir 2 milliards de 100 millions à la BOA. De 2012 à maintenant, les intérêts de cette dette se situent à 1,4 milliard.



Contrairement aux autres banques, la BOA refuse de négocier avec Afriximbank qui a accepté d'accorder 100 millions de dollars soit 60 milliards Fcfa à la Sonacos, pour lui permettre de racheter toutes les dettes de la société dirigée par Pape Dieng.



Et pourtant, d'après des sources officielles, la Sonacos a fait des efforts pour payer ses dettes depuis l'avènement de Pape Dieng. Autre curiosité, alors que la BOA est celle à qui la Sonacos doit le moins, elle veut faire main basse sur les immeubles de la Sonacos dont le coût est estimé à 12 milliards F Cfa et que les experts de la banque évaluent à seulement, 3 milliards.



Les 60 milliards permettront à la société oléagineuse de payer 23 milliards à la Banque Atlantique, 9 milliards à Ecobank, etc. et de poursuivre le redressement spectaculaire de la boite très mal en point quand Pape Dieng en prenait les rênes en fin 2015.



De 7.000 tonnes en 2016, elle est passée à une collecte de 100 000 tonnes d'arachides en 2017. C'est dire qu'elle est en train de prendre son envol. En atteste la dernière campagne de commercialisation qui s'est bien déroulée et durant laquelle les récriminations ont été minimes.



Irritée par cette décision du tribunal, la Sonacos a saisi les plus hautes autorités de l'Etat pour leur demander d’arrêter la BOA dont l'Etat est un des gros clients par ses dépôts à terme. Jusque-là, comme si la BOA est obsédée par le foncier, elle reste sourde aux appels de la Sonacos et aux efforts de l'Etat de redresser cette boite que le Président Macky Sall a sauvé d'une faillite sous Advens de Abass Jaber.



En définitive, si cette décision de justice est exécutée, elle va dangereusement mettre en péril l'avenir de la Sonacos qui ne cherche que 50% du marché soit 80 milliards Fcfa pour reprendre toutes ses activités, comme au temps de sa splendeur.



L'As

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook