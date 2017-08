Bannon, Scaramucci…: autour de Trump, des départs toujours plus nombreux

« You’re fired. » Le légendaire mot d’ordre du

Le « président Bannon », comme était surnommé ce discret mais très influent

conseiller

de l’ombre, était pourtant l’un des architectes de la victoire de Donald Trump à l’élection présidentielle, grâce notamment à un virage résolument populiste de la campagne du milliardaire.



Mais proche de l’extrême-droite, sa cohabitation avec d’autres ténors à la Maison-Blanche a tourné à la guerre interne : il aura tenu 210 jours.



L’ancien patron

du site très droitier Breitbart News,

qui a annoncé qu’il allait

retourner

y

travailler

, est loin d’être le premier à

être

lâché par le président Trump. Tour d’horizon des

personnalités

qui ont quitté l’administration Trump depuis l’entrée en fonctions du président le 20 janvier.

Carl Icahn, « M. Régulation »

Le milliardaire a annoncé, le 18 août, qu’il renonçait à ses fonctions de conseiller spécial de Donald Trump face aux critiques, voulant que ses avis en matière de régulation, puissent

bénéficier

à ses propres affaires.



Fidèle soutien du président américain, l’actionnaire activiste, connu pour ses incursions spectaculaires dans le capital des grandes

entreprises

afin de booster leurs résultats, avait présenté sa mission presque comme une bonne œuvre, qu’il avait choisi de

servir

pro bono. Mais le 9 mai, huit sénateurs démocrates ont saisi trois agences fédérales pour

enquêter

sur les agissements de Carl Icahn en tant que conseiller spécial, soupçonnant le raider de délit d’initié et de manipulation du marché.

Walter Shaub, chargé de l’éthique gouvernementale

Le 6 juillet, Walter Shaub, chargé de l’éthique gouvernementale à Washington, démissionnait de ses fonctions, mettant fin à ce que le New Yorker a qualifié, de bataille « donquichottesque », pour

amener

Donald Trump à

éviter

les conflits d’intérêts entre la présidence et la Trump Organization.



Des critiques que balaie Donald Trump, selon qui, « la loi est totalement de [son] côté ». Une affirmation confirmée par les juristes. Présidence comme vice-présidence ne sont pas désignées dans la loi sur les conflits d’intérêts.

Anthony Scaramucci, le communiquant

« The Mooch » était arrivé à la Maison Blanche, le 21 juillet, pour en

diriger

la communication et

colmater

les fuites vers la presse, que Donald Trump ne supportait plus.



Ironie du sort, c’est sa conversation quelques jours plus tard avec un journaliste du New Yorker, lors de laquelle il a tenu des propos insultants envers ses camarades de la Maison-Blanche (notamment Steve Bannon), qui a précipité sa chute. Il a effectué le plus court séjour dans la Maison-Blanche, version Trump : dix jours.

Marc Kasowitz, avocat personnel de Donald Trump

Marc Kasowitz accompagne Donald Trump depuis les déboires du

casino d’Atlantic City

.

Il a été écarté de l’équipe des juristes

chargés de

défendre

le président Trump et sa

famille

dans l’affaire russe, le 21 juillet.



M. Trump aurait été

énervé par le manque d’agressivité de ses défenseurs

dans ce qu’il dénonce comme une « chasse aux sorcières ». Le dossier russe a été confié à deux juristes de Washington, John Dowd et Jay Sekulow ; et à l’ancien procureur fédéral, Ty Cobb au sein de la Maison-Blanche.

Mark Corallo, porte-parole de l’équipe juridique de Donald Trump

Porte-parole de l’équipe de juristes du président, Mark Corallo n’est pas resté plus de deux mois en fonctions. L’affaire russe est, là encore, à l’origine de son départ.

Opposé à la stratégie des avocats

consistant à

entamer

la crédibilité du procureur spécial Robert Mueller, qu’il tient en estime, M. Corallo a démissionné le 21 juillet.

Reince Priebus, le secrétaire général

Ancien président du

parti républicain

, le discret Reince Priebus avait hérité du rôle stratégique de « chief of staff », mais n’a jamais réussi à

imposer

l’ordre à la Maison-Blanche. Traité de « schizophrène paranoïaque » par Anthony Scaramucci, il a quitté le navire le 31 juillet après 189 jours, face au manque de soutien du président.



Cet ancien président du comité national du Parti républicain a été remplacé par John Kelly. Un proche de Donald Trump a confié que ce dernier avait perdu confiance en Reince Priebus, en raison de l’échec de plusieurs projets législatifs majeurs au Congrès, pourtant contrôlé par

les Républicains

.

Sean Spicer, le porte-parole

Il avait probablement le

travail

le plus délicat de la Maison-Blanche :

sous-titrer

pour la presse et

le monde

entier les propos du président Trump, parfois brouillon, souvent provocateur, toujours imprévisible.



Dès le premier jour, la tâche est apparue complexe, lorsqu’il a dû défendre contre toute évidence, l’ampleur de la foule venue

assister

à l’investiture du milliardaire. Il a quitté les arcanes du

pouvoir

après 182 jours, le 21 juillet, poussé à la sortie par l’arrivée de « The Mooch ».

Mark Green, secrétaire aux arm ées

Choisi par Donald Trump pour le poste de secrétaire aux Armées, il a renoncé en mai à

occuper

le poste. Successeur désigné de Vincent Viola, Mark Green s’était attiré les foudres pour de précédentes déclarations homophobes et islamophobes.

Michael Dubke, directeur de la communication

Le cofondateur de Crossroads Media a démissionné en mai de son poste de directeur de la communication de la Maison-Blanche. Directeur de la communication pendant trois mois, Michael Dubke a démissionné officiellement

pour raisons « personnelles »

alors que Donald Trump entamait son premier

voyage

à l’étranger.

James Donovan, secrétaire adjoint au Trésor

Ce banquier chez Goldman Sachs a été nommé par Donald Trump à un poste de secrétaire adjoint au Trésor mais a renoncé en mai à occuper le poste.

James Comey, directeur du FBI

Le 8 juin, James Comey reconnaissait, lors d’une

audition devant le Congrès américain

, avoir subi des pressions du président des Etats-Unis. Le lendemain, il était

démis de ses fonctions par Donald Trump

, officiellement pour

restaurer

« la confiance » dans le FBI.



En mars, il avait confirmé au président qu’une

enquête

portant sur de possibles liens entre le gouvernement russe et des

personnalités

de son équipe avait été ouverte par le FBI.



Todd Ricketts, secrétaire adjoint au commerce

Le copropriétaire de l’équipe de

baseball

des Chicago Cubs a été choisi par Donald Trump pour un poste de secrétaire adjoint au Commerce mais a renoncé en avril à occuper le poste.

Preet Bharara, procureur fédéral de Manhattan

Le procureur fédéral de Manhattan, nommé procureur par

Barack Obama

, a été démis de ses fonctions le 11 mars, après avoir refusé de

démissionner

, la veille, à la demande du ministre de la

justice

américain.



Preet Bharara s’était forgé une image d’indépendance. Dans un premier temps (en novembre 2016), Donald Trump lui avait demandé de

conserver

ses fonctions.



En plus de sept années de mandat, M. Bharara avait lancé des

enquêtes

visant aussi bien des responsables républicains que démocrates, et ce, jusqu’aux plus hautes sphères. Certaines de ces investigations visent l’entourage du gouverneur démocrate de l’Etat de New York, Andrew Cuomo.

Katie Walsh, chef de cabinet adjointe

Personnage clé de l’entourage de Donald Trump, Katie Walsh avait travaillé auprès de Reince Priebus au comité national républicain, et durant la campagne présidentielle.



Nommée chef de cabinet adjointe de la Maison-Blanche en janvier,

elle a quitté ses fonctions le 30 mars

, après que la majorité, faute de soutiens suffisants au Congrès, a été forcée de

retirer

le texte abrogeant l’Obamacare.



Elle a déclaré

vouloir

rejoindre America First Policies, un groupe de pression pro-Trump, pour

continuer

à

soutenir

l’action du président.

Caroline Wiles, l’ emploi du temps

Chargée de l’emploi du temps de Donald Trump, elle a démissionné en février, après la

vérification

de ses antécédents, selon Politico.

Vincent Viola, secrétaire aux Armées

Cet ancien combattant, désigné par Donald Trump pour le poste de secrétaire aux Armées, a renoncé en février à occuper ce poste.

Robin Townley, collaborateur à la sécurité nationale

Ce collaborateur du conseiller à la sécurité nationale Michael Flynn, a été mis à l’écart en février après s’être vu

refuser

le droit de

siéger

au sein du Conseil à la sécurité nationale, selon Politico.

Gerrit Lansing, responsable du numérique

Le responsable du numérique à la Maison-Blanche a dû démissionner en février à la suite d’un examen de ses antécédents par le FBI, selon Politico.

Philip Bilden, secrétaire à la marine

Ce dirigeant d’un fonds de capital-investissement et ancien agent du renseignement militaire, avait été choisi par Donald Trump pour le poste de secrétaire à la Marine. Il a renoncé à occuper le poste en février, en raison des règles en matière de conflits d’intérêts.

Michael Flynn, le conseiller

Il est la première grande figure de l’entourage de Trump à être évincé. L’ex-conseiller à la Sécurité nationale n’a tenu que vingt-deux jours. Ancien chef du renseignement militaire américain très apprécié de Donald Trump, Mike Flynn a fait les frais, le 13 février, de l’affaire russe, dans laquelle son nom est cité et dont il est l’un des principaux protagonistes.



C’est notamment la révélation de ses entretiens avec l’ambassadeur de Russie aux Etats-Unis, avant l’entrée en fonctions de Donald Trump, qui lui a valu d’être lâché par la Maison-Blanche.



Au cours de ces entretiens, Michael Flynn aurait abordé la question des sanctions américaines contre la

Russie

et il aurait ensuite dissimulé le contenu de ces conversations au vice-président Mike Pence.

Sally Yates, ministre de la Justice

Alors ministre de la Justice par intérim, Sally Yates, nommée par l’administration précédente, a été brutalement limogée par Donald Trump. Mme Yates avait pris la décision, quelques heures plus tôt, de

demander

à ses services de ne pas défendre le décret présidentiel anti-immigration, contesté notamment par l’Etat de Washington.



Dans une note interne, Sally Yates avait affirmé ne pas être convaincue de la légalité de la mesure et jugé que la soutenir, contreviendrait à l’obligation du ministère de « toujours demander justice et défendre ce qui est juste ».



Un communiqué incendiaire diffusé par la Maison-Blanche a affirmé que Mme Yates « a trahi le ministère de la Justice, en refusant de

faire

appliquer

un ordre juridique visant à

protéger

les citoyens ».





Le Monde