Banqueroute frauduleuse : Ecobank traîne en justice l’ex-ministre conseiller, Jean-Pierre Senghor

L’ancien ministre conseiller Jean-Pierre Senghor traîne encore des casseroles. Il est poursuivi par Ecobank qui lui a servi une citation pour banqueroute simple, banqueroute frauduleuse. Dans le document consulté par le journal « Les Echos », repris par Leral, les autorités de la banque expliquent que par une « erreur opérationnelle », ils ont versé 7 millions de franc a la société internationale trading (ITS), dirige par Jean-Pierre Senghor.



La banque a versé la somme de 7 millions dans le compte numéro 1802404… appartenant a la société IST. Lorsque l’erreur a été constatée, une lettre a été immédiatement adressée, le 14 décembre 2010, pour la restitution de l’argent qui, manifestement, a été dépensé.



A la suite de cet évènement le Dg de la société s’est engagé pour un versement de 100.000 Francs Cfa, à compter du 31 janvier 2011. Mias c’était juste une promesse en l’air puisqu’aucun versement n’a été fait. Le 11 avril, Ecobank envoie une sommation interpellative, l’invitant à établir un échéancier de règlement. Jean Pierre Senghor s’engage encore une fois, à régler la somme due à raison de 500 000 F Cfa par mois. Seulement, depuis lors, la banque n’arrive plus à localiser la société International Trading Surl qui semble avoir disparue de la géographie du Sénégal.



La banque réclame au total 25 millions de Cfa à l’ancien ministre-conseiller. L’affaire a été évoquée hier sans la présence de Jean-Pierre Senghor. Qu'à cela ne tienne, le dossier a été renvoyé 8 août prochain pour paiement de la consignation.



Nd. R. Thiane (stagiaire)