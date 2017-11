Banques: La Sénégalaise Khady BOYE HANNE promue directrice générale de Banque Atlantique Bénin Les dirigeants de la holding bancaire marocaine BMCE ont décidé de propulser la Sénégalaise Khady BOYE HANNE au stratégique poste de Directrice générale de Banque Atlantique Bénin. Professionnelle du métier et réputée rigoureuse, Khady BOYE HANNE était jusqu'avant sa nomination, DGA de Banque Atlantique Sénégal. Consécration d'un parcours sans faute et promotion d'une égérie de banque.



Les dirigeants marocains de la BMCE ont décroché une grosse timbale, en nommant la Sénégalaise Khady BOYE HANNE, nouvelle Directrice générale des Banque Atlantique Bénin. Selon des informations de Confidentiel Afrique, la décision est tombée il y a un mois.



Suite au dernier raout des filiales de la holding bancaire au Maroc. Khady BOYE HANNE occupait jusque-là le poste de Directrice générale adjointe de Banque Atlantique Sénégal. Cette grande professionnelle du métier et réputée rigoureuse et méthodique débarque avec ses bagages sur la place financière de Cotonou.



Selon des informations exclusives en possession de Confidentiel Afrique, c’est Alexandra AWADI, qui gérait les Grands Comptes chez Banque Atlantique Sénégal, qui remplace Khady BOYE HANNE au poste de DGA. La banquière sénégalaise Khady BOYE HANNE devient ainsi la deuxième Directrice Générale d’une filiale du groupe marocain BMCE implantée dans la zone Uemoa.



Banque Atlantique Niger est dirigée par une autre égérie du secteur, la Nigérienne Mme Ango Nana Aïssa. Ces deux amazones de la holding BMCE sont mandatées pour faire bouger les lignes et apporter de la plus-value en termes d’embellie financière au niveau de ses filiales. Elles ont toutes les deux du caractère et du bagout pour réussir leurs missions.







Confidentiel Afrique

