Bara Ndiaye : "« Y en a marre est un groupe de buisnessmen. Thiat et Kilifeu et moi avons partagé la chambre 110 M à l’Université »

Bara Ndiaye, le directeur général de la Maison de la Presse est l’invité de Leral.net à travers sa plateforme Leral.tv.



Dans la deuxième partie de l'entretien dans l’émission « Réponses politiques », le Maire de Méwane s’est prononcé sur l’actualité brulante de l’APR avec notamment, les bisbilles notées d’une part à la COJER (Convergence des jeunesses républicaines » et d’autre part, à l’APR avec l’imbroglio entre Aliou Sall et Moustapha Diakhaté.



Bara Ndiaye qui est un responsable de l’APR, s'est aussi prononcé sur l’érection de Manko Taxawu Senegaal, prêt à barrer la route à la mouvance présidentielle lors des Législatives en attendant la Présidentielle de 2019.



