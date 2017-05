Bara Ndiaye administrateur Maison de la presse : « Ceux qui me contestent ne veulent que faire du Poussal ma tokk et prendre ma place »

Bara Ndiaye, le directeur général de la Maison de la Presse est l’invité de Leral.net à travers sa plateforme Leral.tv. Dans cette première partie de l'entretien, le Maire de Méwane s’est prononcé en profondeur sur les 7 points du mémorandum de la Convention des Associations de presse (CAP).



Le Comité d'Observation des Règles d'Ethique et de Déontologie (CORED), le Syndicat national des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal (Synpics), le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal (CDEPS) et l’Association des Professionnels de la Presse en Ligne du Sénégal (Appel) regroupés autour de la Cap, avait même organisé une marche, le 3 mai prochain pour dénoncer l’environnement économique de la presse ainsi que la situation sociale des travailleurs des médias.



Bara Ndiaye en tant que journaliste de formation et aussi administrateur de la Maison de la presse a donc donné son avis sur le projet de code de la presse, l’octroi de la publicité, les fréquences radio et télé, l’aide de la presse, sans manquer de répondre à ses détracteurs qui le caricaturent comme un "administrateur politique" parachuté par le patron de l’APR (Alliance pour la République). Entretien…



