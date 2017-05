Bara Tall, longuement cuisiné par les enquêteurs de la Dic

L’homme d’affaires, Bara Tall, le patron de Jean Lefebvre a été auditionné par les enquêteurs de la Dic. Un face-à-face avec les enquêteurs de la Division des investigations criminelles, mercredi, qui entre dans le cadre de la liquidation ô combien controversée, du défunt journal Le Populaire et son remplacement, en l’espace de 48 heures, par le journal Vox Populi.



On se souvient que pour se séparer de plusieurs travailleurs, Bara Tall avait selon actusen.com, procédé à un enterrement de première classe du journal Le Populaire. Aussi, décidés à ne pas laisser passer ce qu’elles qualifient de liquidation illégale, les victimes du boss de Jean Lefebvre avaient, dès les premiers jours de leur licenciement, porté plainte contre leur bourreau.



Reste, maintenant, à savoir quel sort sera réservé à ce “mortal kombat” entre Bara Tall et ses ex-agents ? Le milliardaire était, selon toujours les sources de Actusen.com, accompagné de son avocat. Dont nous ignorons, pour l’instant, l’identité.