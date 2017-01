Barack Obama prononcera son discours d'adieu à Chicago

Lundi, le président américain en exercice pendant encore quelques jours a publié ces quelques mots : "Le mardi 10 janvier, je rentrerai chez moi à Chicago pour vous faire mes adieux et vous exprimer ma reconnaissance".



Un retour aux sources pour Barack Obama puisqu'il y a 8 ans, il y prononçait son discours de victoire. Mais aussi, puisque c'est dans cette ville qu'il a été d'abord travaileur social, puis professeur de droit constitutionnel.



Obama : "une extraordinaire aventure"



S'il indique que son texte d'adieu n'en est pour l'instant qu'à l'état d'ébauche, il en a déjà bien dessiné les contours : "Je le vois comme une chance de vous remercier pour cette extraordinaire aventure, de célébrer la façon dont vous avez changé ce pays pour le meilleur au cours des huit années écoulées et de livrer quelques réflexions sur notre avenir", affirme-t-il.



10 jours avant de laisser les clés de la Maison-Blanche et de la nation à Donald Trump, celui qui restera entre autres comme le premier président noir des Etats-Unis fera le bilan des deux mandats effectués. Sur Twitter, dimanche, il postait depuis Hawaï ce messages à ses compatriotes à l'occasion de la nouvelle année : "Cela a été le privilège de ma vie d'être votre président. Je serai à vos côtés en tant que citoyen".



source: 24matin