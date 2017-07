Barack Obama remet le pied à l’étrier

L’ex-président des Etats-Unis a participé à une levée de fonds démocrate pour financer les prochaines batailles électorales au niveau local dans les Etats américains.



L'ancien président américain, Barack Obama reprend du service au profit de son parti démocrate: il participe jeudi, pour la première fois depuis son départ du pouvoir, à une réunion de levée de fonds démocrate, un événement qui restera toutefois privé. Barack Obama s'exprimera lors d'une réunion au profit d'un nouveau comité démocrate, le National Democratic Redistricting Committee, dirigé par son ancien ministre de la Justice, Eric Holder.



Sa raison d'être, est de financer les prochaines batailles électorales au niveau local dans les Etats américains, dans le but affirmé de prendre le contrôle du très stratégique redécoupage des circonscriptions du Congrès, qui aura lieu après 2020.



Aux Etats-Unis, les 435 circonscriptions de la Chambre des représentants sont redessinées tous les dix ans après le recensement décennal, dont le prochain aura lieu en 2020. Ce sont les assemblées locales, distinctes du Congrès fédéral, qui redécoupent ces circonscriptions. Or les républicains contrôlent aujourd'hui, les assemblées locales dans 32 Etats sur 50.



Restaurer l'équité



"Restaurer l'équité dans notre démocratie, en défendant des cartes électorales plus justes et plus inclusives, est une priorité pour le président Obama", a expliqué son porte-parole, Kevin Lewis, dans un communiqué à plusieurs médias. Depuis les élections de 2010, les républicains ont la majorité à la Chambre. Barack Obama, 55 ans, est relativement discret depuis son départ de la Maison-Blanche, le 20 janvier



Après trois mois de vacances, il a participé à une conférence en avril à Chicago, pour parler de sa fondation axée sur les jeunes. Mais au-delà de quelques communiqués ou tweets sur des sujets comme la santé ou l'immigration, il a évité de commenter directement l'action de son successeur, Donald Trump --à la différence d'Hillary Clinton, qui assène régulièrement des critiques contre lui.



source:parismatch