Barack Obama, toujours aussi fan de Michelle

Une photo montrant Barack Obama regardant son épouse Michelle fait le tour du web.



Pendant huit ans, la relation entre Barack et Michelle Obama en a fait rêver plus d'un. Et une photo prise dimanche soir, lorsque l'ancien président recevait le prix Profile in Courage à la bibliothèque John F. Kennedy de Boston, dans le Massachusetts, ne déroge pas à la règle. On y voit Barack Obama regarder d'un air admiratif son épouse Michelle, qui portait une sublime robe du soir bleue.



Le magazine «People » l'a utilisée pour illustrer un article intitulé : «Cette photo montre l'admiration de Barack Obama pour Michelle plus que les mots ne le pourraient». «J'attends avec impatience le jour où quelqu'un me regardera comme Barack Obama regarde Michelle», a ainsi écrit sur Twitter @DimphoM94 sur Twitter.





Barack Obama a remercié Michelle de ne pas l'avoir quitté



Lors de cet événement, Barack Obama en a profité pour parler de son épouse : «Je veux aussi remercier Michelle qui, après la présidence, est restée avec moi. Parce que je pense qu'elle se sentait obligée, pour le pays, de rester, mais une fois que ses devoirs officiels étaient finis, ce n'était pas clair. J'aime ma femme. Je suis très reconnaissant de l'avoir, et je pense sincèrement que l'Amérique a eu beaucoup de chance de l'avoir comme First Lady.»



L'ancien président américain avait eu des mots tout aussi touchants le 11 janvier dernier, pour son dernier grand meeting avant l'investiture de son successeur Donald Trump : «Michelle Lavaughn Robinson, fille du South Side [de Chicago]... Durant ces 25 dernières années, tu n'as pas seulement été ma femme, la mère de mes enfants, tu as été ma meilleure amie. Tu as tenu un rôle que tu n'avais pas souhaité avoir [celui de première dame] et tu l'as fait avec grâce, esprit, style et humour.»



Les Obama fêteront, en octobre prochain, leurs 25 ans de mariage