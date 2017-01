Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Barack Obama : voici pourquoi sa fille Sasha n’était pas présente à son discours d’adieu Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Janvier 2017 à 21:06 | | 0 commentaire(s)| Barack Obama a fait ses adieux à l’Amé­rique hier soir. Si sa femme Michelle et sa fille Malia étaient présentes, Sasha était aux abon­nés absents. Mais que faisait donc la jeune femme pour rater un moment si impor­tant ?

Ce mardi 10 janvier, Barack Obama a fait un émou­vant discours à Chicago, lui qui quit­tera le 20 janvier prochain ses fonc­tions de président des États-Unis pour lais­ser sa place au très contro­versé Donald Trump, élu le 8 novembre dernier.



Sa femme, Michelle Obama, et sa fille Malia, 18 ans, étaient aux premières loges pour l’ap­plau­dir. Barack n’a pas oublié de les remer­cier pour leur soutien infaillible : « Depuis 25 ans, tu n’es pas seule­ment ma femme et la mère de mes enfants mais aussi ma meilleure amie », a-t-il dit de sa première dame. « Malia et Sasha, malgré ces étranges circons­tances, vous êtes deve­nues deux incroyables jeunes femmes, intel­li­gentes et belles, mais surtout gentilles, atten­tion­nées et pleines de passion. Vous avez extrê­me­ment bien géré ces années sous les projec­teurs. De tout ce que j’ai fait dans ma vie, vous êtes ce dont je suis le plus fier », a-t-il adressé à ses filles.



Malheu­reu­se­ment, Sasha n’a pas assisté à ce discours poignant. Mais aucun rapport avec un cours de poney, de hockey subaqua­tique, de pote­rie ou de gymnas­tique suédoise. La jeune femme a dû rester à Washing­ton car elle avait un examen le lende­main matin, comme l’a révélé un membre du person­nel de la Maison-Blanche à CBS News. Excuse accep­tée !



