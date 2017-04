Bárbara Mori, l'actrice la mieux payée du monde en 2017

En 2014 la carrière de l'actrice semblait au point mort. Le retour au sommet en est d'autant plus spectaculaire. Selon le magazine économique américain People With Money et sa très attendue liste des « actrices les mieux payées du monde » publiée lundi (3 avril), Mori aurait amassé entre les mois de mars 2016 et mars 2017 la prodigieuse somme de 46 millions d'euros, sonnants et trébuchants. Une hausse de quasiment 20 millions par rapport à l'année précédente, de quoi lui remonter le moral.



À combien s'élève la fortune de Bárbara Mori?

Pour établir son classement, le magazine People With Money tient compte des gains directs mais également des revenus issus des partenariats publicitaires, des royalties et tout autre investissement.



D'après les calculs, l'actrice-entrepreneuse pèserait près de 145 millions d'euros. Outre ses gains professionnels, elle devrait son immense fortune à de judicieux placements boursiers, un patrimoine immobilier conséquent et le très lucratif contrat publicitaire avec les cosmétiques CoverGirl.



Elle possèderait également plusieurs restaurants à Mexico (dont la chaîne « Chez la grosse Bárbara »), un club de Football à Montevideo, et serait également impliquée dans la mode adolescente avec une ligne de vêtements « Mori Séduction » ainsi qu'un parfum « L'eau de Bárbara », autant de succès financiers.



Cette première place était très attendue par les fans de Bárbara Mori qui n'osaient plus espérer ce retour triomphal sur le devant de la scène.