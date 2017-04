Barça : Iniesta veut se servir de Paris

Humilié par le Paris Saint-Germain au match aller (O-4) des 8es de finale de la Ligue des champions, le FC Barcelone avait réussi à renverser la situation au retour (6-1). Ce mardi, lors de la première manche des quarts de finale, le club Catalan a été baladé par le Juventus Turin (0-3). Une nouvelle remontada est-elle possible ? André Iniesta (32 ans, 7 matchs et un but en Ldc cette saison) veut y croire.



« Nous avons été mauvais en première période, et dans cette compétition, c’est normal d’être sanctionné avec deux buts. Par contre, après la pause, nous avons été meilleurs et nous aurions mérité de marquer. (…) j’ai un sentiment moins pessimiste que contre Paris, mais nous sommes encore très proches d’une élimination. Si nous jouons notre football au retour, rien n’est impossible », a commenté le capitaine de Barça hier, après la défaite.



Encore une fois, les Blaugranas devront un miracle au Camp Nou le mercredi prochain, pour rester en vie dans cette compétition.