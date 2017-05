Barça: Koeman dépose sa candidature

Luis Enrique ne sera plus l’entraîneur du Fc Barcelone la saison prochaine. Pour le remplacer, l'état-major du club catalan étudie plusieurs possibilités, dont le Français Laurent Blanc. Un ancien de la maison serait effectivement espéré et le nom du Néerlandais Ronald Koeman, celui qui avait inscrit le but décisif lors de la conquête de la première Ligue des Champions de l'histoire du Barça en 1992, revient régulièrement. Actuellement à la tête d'Everton, son travail est apprécié en Catalogne et ce dernier ne serait pas insensible à l’intérêt que lui porte son ancienne formation. "Je suis flatté et ça me plait qu'on pense à moi.



Tout le monde sait que je suis du Barça et tout le monde connait mon amour pour un club où j'ai grandi comme joueur et comme personne, dans ma vie d’entraîneur professionnel, j'ai deux rêves à accomplir: entraîner la sélection de mon pays, les Pays-Bas. J'aurais pu le devenir, mais mon engagement avec Everton, m'en a empêché. Mon autre souhait, mon autre rêve, est d’entraîner un jour le Barça . C'est la vérité. Je mets beaucoup d'emphase et l'accent sur le mot"un jour". Actuellement, je suis à Everton", a déclaré Koeman dans Sport.



Tribune