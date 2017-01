Barça, Luis Enrique : "Nous dépendons du Real Madrid"

Le Barça a bien failli concéder un revers sur le terrain de Villarreal dimanche soir pour la reprise de la Liga. Sans Lionel Messi, auteur du but de l'égalisation à la 90e minute, les Catalans auraient perdu trois précieux points dans la course au titre.



Villarreal-Barça (1-1), Messi sauve la mise au Barça



Ils en ont récupéré un mais ce n'est pas suffisant pour Luis Enrique. Le coach du Barça estime que dans le jeu, son équipe aurait mérité de remporter ce match et donc les trois points.



"Je crois que nous aurions mérité de gagner, sans le moindre doute. Nous avons fait un bon match mais nous ne sommes pas dans une dynamique très positive. Il faut en faire plus pour gagner ce genre de match, même si je n'ai aucun reproche à faire à mes joueurs. Ils ont fait un match très complet et nous méritions les trois points."



Le Real Madrid compte désormais cinq points d'avance sur le club catalan. Luis Enrique a conscience que le Barça n'a plus son destin en mains et qu'il faudra impérativement renouer avec la victoire.



"La Liga est encore longue et il faut continuer à progresser. Quand on entre dans une dynamique comme celle-ci, il faut être encore plus fort. Je ne doute pas que nous allons y arriver. Cette Liga ne dépend plus de nous. Mais il reste toute la phase retour et je suis sûr que nous allons avoir l'opportunité de nous battre. Il est évident que nous dépendons du Real Madrid, qui est premier. Notre seule chance est de renouer rapidement avec la victoire."



Pour rappel, le Real Madrid compte un match en retard qu’il va disputer avec le FC Valence.



Thierno Malick Ndiaye avec Goal