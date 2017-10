Barça: Messi cache du glucose dans sa chaussette (et le mange en plein match) Lionel Messi a été vu en train de sortir quelque chose de sa chaussette, avant de le mettre dans sa bouche, mercredi, lors d’Olympiakos-Barça en Ligue des champions. Selon un journaliste de Catalunya Radio, il s’agissait d’une plaquette de glucose.

C’est une scène qui a intrigué beaucoup de monde. A la 10e minute de jeu, Lionel Messi s’est penché vers la pelouse face à l’Olympiakos, mercredi en Ligue des champions (3-1). L’attaquant du Barça a alors sorti discrètement quelque chose de sa chaussette, avant de le mettre dans sa bouche. Avec les images de télévision, difficile de savoir de quoi il s’agissait.



Mais un journaliste de Radio Catalunya a levé le suspense dans la foulée. Le quintuple Ballon d’Or aurait en fait avalé une tablette de glucose. Et il aurait choisi ce moment du match car "les muscles seraient les plus réceptifs lors des quinze premières minutes."



Une analyse pas forcément partagée par tous les athlètes, qui ont, pour beaucoup, l’habitude d’ingérer ce genre de comprimés. En général, la prise s’effectue plutôt après l’échauffement ou juste avant le coup d’envoi. Ce timing original n’a en tout cas pas empêché Messi de marquer un but sur coup-franc et d’offrir une passe décisive à Lucas Digne face aux Grecs.





Rmc

