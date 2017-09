Barça: Messi n’avait plus connu ça depuis quatre ans ! Lionel Messi a été sensationnel lors de la victoire du Barça face à Eibar hier (mardi), lors de la 5e journée de Liga (6-1). L’attaquant argentin a signé un quadruplé retentissant au Camp Nou. Une première pour lui depuis janvier 2013.

Cinq sur cinq. Après un été mouvementé, le Barça réalise un début de saison parfait en Liga. Le club catalan a étiré sa série de victoires en étrillant Eibar devant son public (6-1). Un festival offensif impulsé par l’inévitable Lionel Messi. En l’absence de Luis Suarez, ménagé, et Ousmane Dembélé, blessé, l’attaquant argentin a offert un récital sur la pelouse du Camp Nou. Au final, il claque un quadruplé. Le quatrième de sa carrière dans le championnat espagnol.



Seul au classement des buteurs



Une première pour lui depuis janvier 2013 et ses quatre buts inscrits face à Osasuna (5-1). Après cinq journées, le quintuple Ballon d’Or plane désormais sur le classement des buteurs avec déjà neuf réalisations, loin devant Simone Zaza (Valence) et Maximiliano Gomez (Celta Vigo), qui ont scoré quatre fois chacun.





