Barça : Messi repousse encore sa prolongation

Tout va mal au FC Barcelone. Le club sort d’un mercato particulièrement critiqué, non seulement à cause du départ de Neymar, mais surtout à cause des arrivées. Plusieurs joueurs étaient attendus, et au final, seul Ousmane Dembélé est arrivé, alors qu’on s’attendait à voir des joueurs comme Coutinho débarquer.



Les critiques pleuvent depuis hier soir, sur la direction de Josep Maria Bartomeu, objet d’une motion de censure lancée, hier. Et le président barcelonais a un dossier plus que chaud à régler dans les prochains mois : la prolongation de Messi.



On rappelle qu’il avait déjà pratiquement annoncé la signature d’un nouveau contrat de la part de Lionel Messi, alors que l’Argentin n’a toujours pas paraphé son contrat. Et les informations dévoilées par l’émission Radio Estadio de Onda Cero cet après-midi, sont toutes sauf rassurantes pour les Blaugranas...



Effectivement, le quintuple Ballon d’Or attendrait la fin de l’année pour prolonger son contrat. Une information qui peut paraître anodine à première vue... Sauf que son contrat expire en juin prochain !



Autant dire que si le crack argentin attend le mois de décembre pour prolonger, si les choses venaient à mal se passer ou à prendre plus de temps que prévu, le Barça serait rapidement dans une situation compliquée, puisqu’en janvier, il serait déjà en mesure de discuter avec d’autres clubs !



Et les prétendants ne vont logiquement pas manquer s’il y a la possibilité de l’attirer pour 0€, malgré un salaire colossal.



Autant dire que les supporteurs et les dirigeants du Barça ont de quoi trembler...





footmercato