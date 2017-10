Barça: Neymar a annoncé son départ au mariage de Messi confirme Xavi

Il n’y a pas eu que des bonnes nouvelles pour les stars du FC Barcelone lors du dernier week-end du mois de juin. A Rosario, en Argentine, un grand nombre de joueurs (ou d’anciens joueurs) du club catalan étaient réunis pour le mariage de leur partenaire, Lionel Messi avec son épouse Antonella Roccuzzo. C’est à cette occasion que Neymar, l’un des invités du quintuple Ballon d’Or, a fait une révélation :"Je ne suis pas heureux à Barcelone".



"Il nous a dit au mariage de Messi qu’il voulait changer de club, a confié Xavi jeudi à la BBC. Je lui ai demandé pourquoi. Il m’a répondu: "Je ne suis pas heureux à Barcelone. Je préfère partir, vivre une nouvelle expérience en Europe, au PSG". Et c’est ce qui s’est passé. C’était sa décision. Il faut la respecter."



L’ancien capitaine du Barça s’est aussi montré très confiant pour le Brésilien et son club. "Je crois qu’avec Neymar et Mbappé, le PSG a de très bonnes chances de gagner la Ligue des champions."