Barça: Neymar blessé et forfait face à La Corogne Grand artisan de la remontée fantastique et de la qualification de Barcelone face au PSG en 8e de finale de Ligue des champions cette semaine (6-1), Neymar sera absent ce week-end en Liga. L’attaquant brésilien, gêné aux adducteurs, ne fera pas le déplacement à La Corogne ce dimanche (16h15).

Rédigé par leral.net le Samedi 11 Mars 2017 à 21:06 | | 0 commentaire(s)|

Le bourreau du PSG est sur le flanc. Neymar, qui a grandement participé la « remontada » de Barcelone face au PSG en 8e de finale de Ligue des champions cette semaine (6-1), sera en effet absent à La Corogne, ce dimanche (16h15). Celui qui a inscrit un doublé et délivré la passe décisive à Sergi Roberto synonyme de qualification a en effet ressenti une gêne aux adducteurs, a annoncé le club, samedi.

Rafinha également absent

Absent de l’entraînement du Barça ce samedi, Neymar ne fait donc pas partie du groupe de Luis Enrique pour le déplacement à La Corogne, décisif pour le titre en Liga. Rafinha, qui était également de l’exploit face à Paris, mercredi soir, ne sera pas non plus du déplacement en Galice, victime d’une gastro-entérite. Barcelone possède actuellement un point d’avance sur le Real Madrid, avec un match supplémentaire disputé.



source:bfmtv



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook