Barça-PSG : le mythique troll de Neymar à Rabiot et Kurzawa L’attaquant brésilien avait soigneusement préparé sa vengeance après la déroute du match aller.

Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Mars 2017 à 16:41 | | 0 commentaire(s)|

Grand artisan de la qualification du FC Barcelone mercredi soir avec deux buts et une passe décisive, Neymar a fait très mal aux Parisiens sur le terrain. Mais aussi après le coup de sifflet final. Adrien Rabiot et Layvin Kurzawa, pas au top sur la pelouse du Camp Nou, en ont fait les frais.

Dans sa story Instagram, Neymar a ressorti une photo d’Adrien Rabiot et Layvin Kurzawa prise le 14 février dernier après le succès étincelant du PSG à l’aller (4-0). Sur ce cliché, on peut voir Rabiot montrant le chiffre 4 et Kurzawa mimant le « v » de la victoire. Neymar a de la mémoire puisqu’il est allé retrouver cette photo pour la détourner et écrire “4+2 = 6” avec pleins de smileys morts de rire.



