Barça-PSG : provocation, peur... Mathieu explique la déroute des Parisiens

Qui n'a pas entendu parler de la fameuse «remontada» ces dernières semaines ? Depuis la déroute à Paris (4-0) au match aller le 14 février dernier, ce mot revenait en boucle dans les déclarations des joueurs du FC Barcelone. Il faut dire que les Blaugrana étaient remontés après l'épisode du Parc des Princes, notamment à cause de l'attitude de certains Parisiens. En effet, le Barça n'a pas apprécié le manque d'humilité d'Adrien Rabiot et de Layvin Kurzawa sur les réseaux sociaux, d'où les moqueries de Neymar et l'explication de Jérémy Mathieu (33 ans). Comment les Parisiens ont énervé le Barça «Quand tu as passé le tour, tu peux mettre quelques petits trucs mais pour moi c'était un petit manque de respect, a dénoncé le défenseur polyvalent. Je peux vous dire que le vestiaire était très remonté par rapport à ça. Même les femmes des joueurs, genre Marquinhos qui met une photo avec son chien en montrant le quatre. Ce sont des petits trucs comme ça qui ont bien énervé le vestiaire et c'est pour ça qu'on avait vraiment, vraiment envie de faire la remontada.» Du coup, les hommes de Luis Enrique ont démarré pied au plancher face à des Parisiens au point mort. «Je pense que Paris a joué petits bras. Sur le bord de la pelouse, ça se sentait d'entrée de match. Ça s'est vu direct qu'on allait faire le même match qu'ils ont fait chez eux. Le pressing était extraordinaire, du un-contre-un sur tout le terrain, tu gagnais pratiquement tous les duels, comme ils avaient fait chez eux. On sentait qu'on pouvait renverser la situation.» , a raconté Mathieu, qui croit savoir pourquoi les champions de France ont sombré. Le PSG effrayé ? «Ils savaient qu'ils allaient recevoir une pression d'enfer avec notre public, a imaginé l'ancien Toulousain. C'est peut-être ça qui leur a fait peur, je n'en sais rien. Ils ont des joueurs d'expérience mais on ne les a pas vus. Nous, au match aller, les joueurs discutaient sur le terrain. C'est dur de sortir la tête de l'eau quand tu reçois une telle pression.» De là à en prendre 3 en 7 minutes… En tout cas, le témoignage de Mathieu confirme que le PSG n'a pas abordé cette rencontre avec le bon état d'espri -

Source: Maxifoot