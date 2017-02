Barça, Piqué de retour à l'entraînement Gérard Piqué, sorti à la mi-temps lors de la rencontre entre le FC Barcelone et l'Athletic Bilbao en raison d'une contracture à la cuisse gauche, a repris l'entraînement.

Bonne nouvelle pour le FC Barcelone. Gérard Piqué, sorti à la mi-temps lors de la rencontre face à l'Athletic Bilbao a repris l'entraînement avec le reste du groupe. De bon augure avant la demi-finale retour de la Coupe du Roi contre l'Atletico Madrid.



FC Barcelone-Athlétic Bilbao (3-0), le Barça se joue de Bilbao



Le défenseur espagnol a ressenti une douleur à une cuisse et a dû quitter ses coéquipiers au retour des vestiaires. Sur son compte Twitter, le Barça avait expliqué que Piqué souffrait "surcharge musculaire au niveau des adducteurs"



L'international espagnol a effectué l'entraînement complet avec le reste de ses coéquipiers ce lundi et devrait être convoqué pour le groupe qui affrontera l'Atletico au Camp Nou ce mardi. Lors de la demi-finale aller, le Barça a remporté le match d'une courte tête grâce à des buts signés Luis Suarez et Lionel Messi. Antoine Griezmann avait été le buteur pour les hommes de Simeone.



