Barça, la surprenante réaction des joueurs à l'annonce du départ de Luis Enrique

Le quotidien catalan rapporte les propos d'un témoin présent lors du discours d'après-match de Luis Enrique à ses joueurs mercredi soir.



Dans les colonnes de Sport, ce témoin non identifé par le quotidien sportif catalan affirme que le silence était glacial après l'annonce du tacticien : "On pouvait entendre une épingle tomber par terre", a-t-il relaté.



Les joueurs étaient choqués et aucun d'entre eux n'a voulu parler de la nouvelle dans les médias (à part Ivan Rakitic) ni sur les réseaux sociaux. Les différents tweets d'après-matchs des joueurs catalans ne concernaient d'ailleurs que la victoire contre le Sporting.



Josep Maria Bartomeu, qui était, selon Sport, au courant depuis plusieurs jours, ne l'a annoncé au panel directoire du Barça qu'à la dernière minute, c'est à dire juste avant la conférence de presse fatidique.