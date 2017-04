Barcelone : Luis Enrique adresse un message aux supporteurs avant le Clasico !

Éliminé de la Ligue des Champions, le FC Barcelone a désormais les yeux rivés vers la Liga. Luis Enrique a tenu à faire passer un message aux supporteurs avant le Clasico.

Le Barça peut se racheter ce dimanche. Éliminé de la Ligue des Champions ce mercredi par la Juventus Turin (défaite 3-0 sur l’ensemble des deux matchs), Barcelone se déplacera sur la pelouse du Real Madrid ce dimanche. À l’occasion de ce Clasico, les hommes de Luis Enrique n’auront pas le choix. Il faudra gagner pour se relancer dans la course au titre (en retard de trois points avec un match en plus). En conférence de presse d’après-match (Barcelone-Juventus, mercredi soir), le technicien du Barça a remobilisé tous les Catalans avant le déplacement au Santiago Bernabeu.

«Il n’y a rien de mieux pour un Barcelonais que d’aller au Bernabeu» « C'est difficile de se remettre d'une défaite comme celle-là. Mais nous avons la plus grande motivation qu'un supporteur du Barça peut avoir, c'est-à-dire aller rendre visite à notre éternel rival. Comme je l'ai dit auparavant, il n'y a rien de mieux pour un supporteur ou un joueur de Barcelone que d'aller jouer au Bernabeu. Bien sûr, ce sera difficile, dans une ambiance à part, mais c'est très motivant. Cela va être dur de réveiller les joueurs, mais très facile de les motiver. Nous gardons l'opportunité de revenir dans la course pour le titre en Liga. Je suis heureux de pouvoir travailler dans un club qui veut toujours tout gagner. Ce n'est pas une bonne soirée pour les supporteurs du Barça, mais nous nous battrons jusqu'au bout » , a-t-il déclaré.



source:le10sport



